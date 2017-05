‘Burning Man’ abre as portas ao Imaginarius

Dave X, o responsável de um dos maiores eventos de criação e artes de rua do Mundo, mostrou-se impressionado com o Imaginarius e deixou uma dica à comunidade artística feirense: “poderão submeter uma proposta para trazer a sua arte ou performance”

A criação artística evidenciada em Santa Maria da Feira ao longo dos últimos 17 anos, arrastou consigo uma onda de notoriedade e todas as edições existem novos olhos sobre cada espectáculo e sobre cada criação, tal é a qualidade demonstrada e o interesse motivado pelo trabalho que tem vindo a ser desenvolvido neste âmbito. Assim sendo, o Imaginarius catapultou o estatuto da cidade para outro nível e vários têm sido os rostos que visitam as ruas locais em busca de novas performances e de inspiração criativa.

Dave X é o responsável pela equipa de fogo de artifício do festival Burning Man, um dos maiores eventos de apoio à criação e ao desenvolvimento das Artes de Rua do Mundo. O festival realiza-se no Black Rock Desert, nos Estados Unidos. A sua primeira edição data de 1986 e estima-se que, anualmente, atraia mais de 50 mil pessoas ao Nevada. De passagem pelo território feirense, o “Terras Notícias” não quis perder a oportunidade de estabelecer contacto com Dave, e de tentar perceber quais são os aspectos que aproximam o Imaginarius do festival americano, bem como do potencial interesse em levar criações locais para solo americano.

