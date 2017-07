Carro do Cincork concorre a prémio da Land Rover

Os campeões nacionais são do Cincork e por isso a pressão aumenta para os aspirantes a engenheiros da equipa feirense. O projecto 4×4 in schools vai decorrer em Famalicão, no Museu do Automóvel no próximo dia 7 de Julho e o “Terras Noticias” foi conhecer os mini-engenheiros que nos representam.

“São jovens que estão a frequentar o curso Técnico de Manutenção Industrial de Metalurgia e Metalomecânica que saem muito bem preparados nesse âmbito”- explica Jorge Oliveira, do Cinkork.

O 4×4 in Schools é um desafio onde jovens entre os 11 e os 19 anos são desafiados a construir um carro (4-wheel-drive) controlado por rádio. A partir do kit de um carro de tracção às 4 rodas, com controlo remoto, fornecido pela organização, os formandos têm de planear, orçamentar e fabricar o corpo do carro (carroçaria), os componentes eléctricos (sensores de inclinação e de luz) e ter conhecimentos e compreensão sobre a suspensão do veículo, sistema de propulsor, chassis e rodas e o ano passado foram campeões nacionais.

Leia mais na edição impressa do “Terras Notícias”