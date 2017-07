Castelo da Feira recebe certificado internacional de excelência

Se para os feirenses basta olhar para cima para constatar a beleza romântica do Castelo, quem vem de fora deslumbra-se com a aparência de “conto de fadas” do monumento. O castelo acaba de receber o Certificado de Excelência do TripAdvisor 2017. O galardão atesta a “excelência” do monumento e é importante no sentido em que são os visitantes que atribuem pontuação aos espaços e aconselham o destino a outros com a sua crítica.

No TripAdvisor, o maior site de turismo do mundo, o Castelo de Santa Maria da Feira é o número dois das actividades a fazer no Concelho, logo a seguir à Viagem Medieval. Na altura do fecho da edição do “Terras Notícias”, o monumento conta com quatro círculos e meio, de cinco possíveis, na avaliação dos visitantes. Com 310 avaliações, é fácil perceber que os visitantes ficam encantados com o monumento, pela seu “estado de conservação” e é comum ser adjectivado como “um dos castelos mais bonitos de Portugal”.

No distrito de Aveiro, para além do Castelo de Santa Maria da Feira, também o Mosteiro de Arouca foi distinguido. Da DRNC, o Museu de Alberto Sampaio, o Museu de Lamego, o Museu da Terra de Miranda, o Museu dos Biscainhos, o Paço dos Duques, o Castelo de Guimarães, o Castelo de Santa Maria da Feira, o Mosteiro de Tibães, o Mosteiro de Arouca, o Mosteiro da Serra do Pilar, a Sé de Miranda, a Citânia de Santa Luzia e a Ponte Fortificada de Ucanha, também foram galardoados.

O TripAdvisor é o maior website de viagens do mundo, com mais de 500 milhões de avaliações e opiniões sobre a maior selecção de perfis de viagem no mundo todo. Os sites com a marca do TripAdvisor estão disponíveis em 49 mercados. Juntos, formam a maior comunidade de viagens do mundo, com mais de 390 milhões de visitantes únicos mensais. Os vencedores do Certificado de Excelência distribuem-se nas categorias de alojamento, restaurantes e atraccões em todo o mundo que proporcionaram continuamente a melhor experiência aos clientes/visitantes.

