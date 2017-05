CCES abriu novo centro clínico de Medicina Dentária em Aveiro

Os Centros Clínicos CCES® são actualmente uma referência na prestação de serviços de saúde na área da medicina dentária na zona norte e centro, dispondo de clinicas em Santa Maria da Feira, São João de Ver, Porto, Paços de Ferreira e agora em Aveiro, na Viela do Coroado, nº 2 – junto ao Glicínias Plaza.

Este espaço foi projectado num conceito de bem-estar com consultórios equipados da mais moderna e avançada tecnologia, em espaços amplos e confortáveis.

Constituído por uma equipa multidisciplinar e experiente, com vocação pela excelência, visa fornecer um tratamento actualizado ao maior nível técnico-científico e personalizado para cada situação em particular. Faz parte da missão do CCES® informar e motivar para conseguir uma boa saúde oral, conseguindo reabilitar a boca no verdadeiro sentido da palavra – com saúde, estética e função ideais. O novo centro está aberto de segunda a sexta (9h00 às 12h00 e das14h00 às 19h00) e ao sábado (9h00 às 13h00). Todas as informações podem ser obtidas através contactos telefónicos 234133249/913933099 ou em www.cces.pt.