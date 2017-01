Cerca de 300 fogaceiras cumprem voto a S. Sebastião

Na próxima sexta-feira, Santa Maria da Feira celebra a secular Festa das Fogaceiras, a mais antiga e identitária festividade do Concelho, e uma das maiores manifestações religiosas do Norte do País. Símbolo de união, partilha e identidade colectiva das Terras de Santa Maria, a Festa das Fogaceiras é também celebrada na diáspora na Venezuela, Brasil e África do Sul, onde as comunidades portuguesas expressam o símbolo, o valor e o espírito dos feirenses no Mundo.