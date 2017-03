‘Do Alto’ conquistou o público pela beleza e excelência do conceito

“O Terras Notícias está de parabéns pela visão à frente, ao associar a marca do jornal a um designer de excelência para produzir uma peça tão identitária, nobre e bonita”. As palavras são do presidente da Câmara Municipal de Santa Maria da Feira, Emídio Sousa, e proferidas no momento em que foi revelada a peça de autor que o “Terras Notícias” lançou, no último sábado. O

desafio foi lançado pelo jornal a Ivomaia Designers e o resultado saiu da caixa na 14ª Design Inside, da galeria da dupla feirense de criadores. ‘Do Alto’ já conquistou admiradores e muitos elogios de várias personalidades feirenses.