Do testemunho de vida de S. Sebastião até à expressão máxima da fé

As ruas do centro histórico de Santa Maria da Feira voltaram, na última sexta-feira, a apinhar-se de gente para celebrar o dia das Fogaceiras. No momento alto da mais tradicional festa feirense, cerca de 300 meninas vestidas de branco desfilavam de braços erguidos com o símbolo máximo da doação sobre as suas cabeças. A fogaça saiu à rua a mostrar que a tradição ainda é o que era. Quinhentos e doze anos depois, a “grande expressão da fé e da cultura das gentes da Feira” voltou a manifestar-se por inteiro, cumprindo a promessa feita pelo povo a S. Sebastião. E foi o testemunho de vida do Santo, inteiramente dedicado à fé, a inspirar a homilia da Missa Solene da Festa das Fogaceiras.