Dolce Vita Ovar comemora Dia da Mulher com workshops de beleza

O Dolce Vita Ovar vai ter uma programação especial dedicada ao Dia da Mulher. Inspirado na beleza feminina, amanhã, quarta-feira, (dia 8), das 11h00 às 20h00, o Centro Comercial promove uma série de workshops, totalmente gratuitos e dirigidos a mulheres de todas as idades. Um convite irrecusável num dia em que se chama a atenção para o mundo das mulheres.

O programa de workshops de beleza inclui aconselhamento sobre maquilhagem, mini-faciais, limpeza à pele terapêutica, massagens de relaxamento à cervical e mudança de visual. Estes workshops são organizados em parceria com a Perfumes & Companhia, a Urban Trend e Gabriela Torres – Fisioterapia e Estética Avançada. O Espaço Formação do Centro Comercial vai receber workshops sobre Infusões para a Beleza às 16h30 e de Yoga Dance às 18h30. Para participar nestas actividades, as pré-inscrições podem ser feitas junto do parceiro escolhido