Emídio Sousa, presidente da Câmara Municipal e do Conselho Metropolitano do Porto (CmP), vai a Bruxelas para defender os fundos comunitários para a Área Metropolitana do Porto. O autarca feirense desloca-se à Bélgica no dia 24 de Março para participar num encontro de Presidentes de Áreas Metropolitanas da União Europeia e reunir com responsáveis pelos fundos europeus.