Empresa de software poderá criar 120 empregos

Foi no encerramento da Feira das Profissões – Mostra de Oferta Formativa e dirigido ao público mais jovem que o Presidente da Câmara Municipal, Emídio Sousa, revelou estar perto de poder anunciar ”a instalação de uma nova empresa de software no concelho que permitirá a criação de 120 postos de trabalho”. Na ocasião, Emídio Sousa avisou os jovens presentes que o Concelho precisará de informáticos e programadores para conseguir atrair este tipo de multinacionais e apelou aos mais novos para que invistam na sua educação. Na mesma altura, o social-democrata afirmou que a situação do emprego no Concelho melhorou, mas admitiu que “ainda não é o que desejava”. “Neste momento, mais do que a situação do desemprego, começo a pensar que devia haver emprego mais bem remunerado” – adiantou.

