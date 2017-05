Feira na corrida pelo festival da Eurovisão

Salvador Sobral ganhou o Festival Eurovisão da Canção no dia 13 de Maio e trouxe para Portugal o prémio e a responsabilidade de organizar o festival internacional em 2018. Ainda ecoava em todas as televisões e rádios a música “Amar pelos Dois” e já se antevia a próxima edição do festival em Lisboa, mais concretamente no Meo Arena, segundo a maior parte da comunicação social. Chegou mesmo a noticiar-se a preferência por Lisboa por parte da European Brodcasting Union (EBU) facto que o gabinete de imprensa da organização negou em declarações ao “Terras Noticias”. “Ainda é muito cedo para se falar de preferências. Em Junho haverá uma reunião para iniciar a discussão sobre o Festival Eurovisão da Canção 2018” – garantiu o organismo. Sendo assim, Santa Maria da Feira pode mesmo ser uma das hipóteses para acolher o festival, já que o Europarque parece reunir muitas das características exigidas pela instituição europeia.

“Estamos disponíveis para avançar com uma candidatura”

O presidente da Câmara, Emídio Sousa confirmou ao “Terras” que existe interesse em conhecer detalhes sobre o evento, e não descartou a candidatura do município.

