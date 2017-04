Feira quer ser “o mais prestigiado palco de eventos nacional”

Transformar Santa Maria da Feira no “mais prestigiado palco de eventos nacional” é o objectivo da Câmara Municipal, apostando numa estratégia de turismo, cuja apresentação decorreu na 1ª Conferência Internacional de Turismo, realizada, na última semana, na Biblioteca Municipal. Emídio Sousa, presidente do executivo, tem o plano bem traçado, sendo que a ideia chave é promover o desenvolvimento social, económico e ambiental de todo o território através do turismo, “conservando a autenticidade e facilitando o usufruto de experiências únicas a residentes e visitantes”. “Melhorar a oferta e a experiência do visitante, incrementar os fluxos turísticos e reforçar a notoriedade de Santa Maria da Feira no mercado turístico nacional e internacional, apostando no que nos diferencia dos demais destinos vizinhos e de outros com oferta concorrente” são os objectivos que o autarca quer cumprir. “A nossa originalidade, pioneirismo, criatividade, capacidade de inovação, profissionalismo e experiência são atributos diferenciadores que devemos continuar a potenciar, por forma a trilhar caminhos que atraiam cada vez mais visitantes ao nosso Concelho” – sustenta.