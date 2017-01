Ser fogaceira com todas as letras é mais do que ser feirense, é sentir o dever de cumprir o voto

Sacha e Margarita, de oito e sete anos, têm origens ucranianas mas sabem na ponta da língua a lenda que envolve o voto a S. Sebastião. Na próxima sexta.feira, dia 20, as duas meninas irão vestir-se de branco para desfilarem com a fogaça à cabeça pelas ruas do centro histórico da cidade da Feira. Leonor Duarte, 15 anos, é feirense de gema e vive o costume à séria. Ainda não tinha completado os oitos anos quando se estreou como menina fogaceira. Daqui a dias vai voltar a “honrar a tradição”. Nove anos depois, o orgulho de ser fogaceira é coisa que ainda lhe aquece a alma. Mas nem só de meninas fogaceiras se faz a festa. No Cantinho das Fogaceiras apartam-se vestidos e sapatos, forram-se tabuleiros, fazem-se bandeiras. Pois, no Dia das Fogaceiras nada pode falhar.