‘O Fresh Street colocou a Feira no centro do Mundo’

Com a intenção de perceber as conclusões e o balanço feito da segunda edição do Fresh Street, o “Terras” conversou com Bruno Costa e Daniel Vilar, que compõe a equipa da Direcção Artística do Imaginarius.

Quando questionados sobre o balanço da edição presente, a resposta é unânime: “o balanço foi muito positivo”. Daniel Vilar afirma que “a receptividade do público estrangeiro foi muito boa, e conseguimos retirar algumas conclusões muito interessantes que irão ser apresentadas no final do seminário”. Bruno Costa acrescentou que “o objectivo é descobrir de que forma, para o futuro, através das artes de rua, podemos aplicar esse papel de transformação e mudar a vida das cidades a diferentes níveis. Tanto ao nível da arquitectura, como da performance, como da coesão social”.

