Imaginarius vai reinventar a arte de rua

O Imaginarius apresentou-se à comunidade na passada quinta-feira no largo da Praça da Câmara Municipal de Santa Maria da Feira. Durante a sessão foi possível espreitar em primeira mão o novo veículo construído pelo grupo EZ e desfrutar de uma pequena viagem pelo centro histórico, bem como um primeiro ensaio aberto ao público do grupo “AR-TI-FÍ-CI-O”, numa performance que captou a atenção da audiência através da combinação de efeitos de fumo, dança e iluminação psicadélica.

Na sessão de apresentação do evento Imaginarius foram dadas a conhecer as principais linhas orientadoras do festival de artes de rua para a edição de 2017. O primeiro a dirigir-se aos jornalistas foi Gil Ferreira, Vereador da Cultura. O seu discurso assentou essencialmente nas funções que o Imaginarius pretende cumprir não só para com o Concelho, mas para com todos os visitantes que o município receberá entre os dias 25 e 27 de Maio.