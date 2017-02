Investigadora feirense traz nova luz para doentes com doença inflamatória intestinal

É feirense de gema e poderá estar prestes a fazer história na área da saúde. Salomé Pinho, investigadora do Instituto de Investigação e Inovação em Saúde (i3S) da Universidade do Porto, tem a fórmula – que se espera certeira – que poderá trazer uma nova esperança para doentes com Doença Inflamatória Intestinal – Colite Ulcerosa e Doença de Crohn. A investigação arrancou em 2012 e está prestes a sair do laboratório. Em breve cerca de uma centena de doentes vão poder experimentar o novo tratamento com supervisão da investigadora feirense. A ‘culpa’ é da Crohn´s & Colitis Foundation of America – CCFA, fundação americana que, pela primeira vez, está a financiar um projecto em solo nacional.