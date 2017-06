‘Mosaico’ foi a montra da rede social do Concelho

A quinta edição do Mosaico Social tomou conta de Arrifana nos dias 8, 9, 10 e 11 de Junho. O espaço transformou-se numa montra de 110 entidades envolvidas, desde associações culturais e recreativas, escolas, centros sociais, entidades públicas e de segurança, associações de voluntários e juntas de freguesia.

Manuela Coelho, responsável pela Divisão de Acção Social da Câmara Municipal, explica que “se verificou que o movimento da rede social concelhia alarga-se cada vez mais, mas somos sempre poucos para o muito que temos que fazer… é um trabalho diário e permanentemente em construção”. A responsável adianta que o Mosaico Social “é a mostra dos serviços que se fazem no Concelho, é para aprender e reflectir e pensar as nossas práticas, e como podemos fazer melhor. Costumo dizer que é celebrar”.

