Muitas novidades na Viagem Medieval de 2017

Já estamos em contagem decrescente para o início do reinado de Afonso IV, e este ano, nenhum visitante escapa á trilogia dos horrores: fome, peste e guerra.

O “Terras Notícias” quis saber o que podem esperar os visitantes da 21ª edição da Viagem Medieval em Terra de Santa Maria, e conversou com Paulo Sérgio Pais, director do Feira Viva que reconhece que a aposta está “no reforço da diferenciação do conteúdo, e várias acções foram tomadas com esse objectivo”- garante.

Se pensa pôr os pés no centro histórico de Santa Maria da Feira, de 2 a 13 de Agosto, vai ser obrigado a conhecer os terríveis anos do reinado de Afonso IV. O homem “austero” ofuscado pela popularidade da mãe, a Rainha Santa Isabel, e pela história de amor do filho Pedro com Inês de Castro, também enfrentou com bravura os “mouros”, em guerra, uma enorme crise de cereais que condenavam o país à fome, e a chegada da peste negra que dizimou para metade a população portuguesa. Para encetar esta autêntica viagem é importante que conheça as cinco zonas delineadas pela organização: Feira, Guimbras, Terreiro, Castelo e Convento.

Paulo Sérgio Pais quer “facilitar a comunicação com os visitantes. A Viagem é uma área significativa e exige algum planeamento da visita”. Com o novo mapa, o visitante poderá saber a cada momento o que está a acontecer naquela área naquele horário, e o que vai acontecer mais tarde. A aplicação para telemóvel está melhorada para proporcionar melhor planeamento, e só o ano passado foi descarregada por 10 mil visitantes. Pode conhecê-la em www.viagemmedieval.com a partir desta semana.