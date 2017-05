Município firma contrato com empresa norte-americana

A Câmara Municipal de Santa Maria assinou na última quinta-feira um contrato de compra e venda de um terreno de 85.000 metros quadrados no Lusopark (zona empresarial instalada junto ao centro de congressos Europarque), para instalação da unidade produtiva da empresa Amy’s Kitchen.

A empresa norte-americana do sector alimentar vai instalar em Santa Maria da Feira a primeira fábrica externa, criando de forma directa mais de 600 postos de trabalho.

A empresa adquiriu um terreno de 85.000 metros e as respetivas obras deverão arrancar no prazo de seis a nove meses, para a fábrica começar a laborar em pleno em 2018.

