Os comandantes dos nossos heróis

O “Terras Notícias” ouviu os três comandantes que regem com pulso firme e coragem infinita as corporações de bombeiros do concelho. Ao seu serviço, ao nosso serviço, estão mais de duas centenas de homens e mulheres que a troco de nada sustêm literalmente as nossas vidas nas mãos. No Dia Internacional do Bombeiro, que se assinala a 4 de Maio, é pertinente conhecer as preocupações, personalidades e ambições dos comandantes das Corporações dos Bombeiros Voluntários do Concelho.

José Carlos Pinto, Jorge Coelho e Joaquim Teixeira são os homens no comando de mais de 200 operacionais em Terras de Santa Maria. Em comum têm o enorme orgulho em cada uma das corporações e a preocupação com a segurança e condições dos seus operacionais. A maior dificuldade é, sem dúvida, a captação de jovens voluntários para as corporações, até porque na opinião dos comandantes exige-se muito e oferece-se muito pouco.

Leia mais na edição impressa do “Terras Notícias”