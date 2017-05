Padre José Carlos conheceu o ‘menino milagre’ em Fátima

O padre José Carlos Rebelo teve a oportunidade de conhecer Lucas, no Santuário de Fátima, onde esteve no centenário das aparições. O pároco das freguesias de Souto, Lamas, Mosteirô, Pigeiros e Gião, contou ao jornal “Terras Notícias” que “ao longo de sexta-feira foi ouvindo o relato do milagre, que foi a razão da canonização dos pastorinhos, uma das provas de que o milagre de Fátima existiu. E por uma grande coincidência, para mim muito feliz, à saída do Santuário reconheci o menino Lucas e fui cumprimenta-los e pedi para que tirasse uma fotografia comigo. Eles foram muito simpáticos”- conta.

