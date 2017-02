PAPC é um programa que “não funciona”

Está aprovada a lista final dos apoios do Programa de Apoio a Projectos Culturais para 2017 e, mais uma vez, as críticas ao PAPC fizeramse ouvir. Munido das reclamações apresentadas por duas instituições feirenses que não viram financiamento para os seus projectos, António Bastos, do PS, apelou ao “bom senso da Câmara” para um programa que “não funciona”. Gil Ferreira, vereador da Cultura, não partilha da mesma opinião, ainda assim garante que a autarquia “encontrará instrumentos de apoio para que nenhum evento fique prejudicado”.