Primeiro grande festim no castelo é dedicado à Fogaça e à Festa das Fogaceiras

Dia 27 de Janeiro, às 19h30, o Castelo da Feira abre as portas para um grandioso jantar de tributo à tradição, celebrando a genuína Fogaça da Feira – principal ícone gastronómico feirense – e a Festa das Fogaceiras, a mais antiga e identitária festividade do concelho. Este será o primeiro grande festim no Castelo que, por ocasião das Fogaceiras, revisita sons e sabores de tradição feirense no ambiente intimista do ex-líbris feirense