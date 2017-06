RTP vai fazer visita técnica ao Europarque

O Conselho Metropolitano do Porto discutiu a possibilidade do território vir a receber o Festival da Eurovisão. Emídio Sousa, em declarações ao “Terras Noticias”, registou com agrado o apoio de outros municípios à candidatura do Europarque para receber o evento. “O facto do Conselho Metropolitano do Porto, com 17 municípios e quase dois milhões de pessoas, estar do meu lado nesta intenção foi muito bom. Registei uma vontade de reivindicar para o nosso espaço esse evento porque toda a gente percebe que se vier para Santa Maria da Feira toda a gente beneficiará. Fiquei satisfeito, na altura percebemos que havia alguns outros municípios que também apresentaram possibilidades, penso que nenhum com as condições do Europarque. Em termos do espectáculo em si as possibilidades seriam o multiusos de Gondomar, o colega de Espinho também estaria interessado, e sendo assim cada município fará o seu trabalho e o que for escolhido é” – defende. “Tive o conforto do próprio Rui Moreira me dizer que via com muitos bons olhos e apoiaria a candidatura do Europarque e punha a hipótese de se existir necessidade de investimento a Associação do Turismo do Porto fazer um investimento financeiro no evento, toda a gente já percebeu que será uma promoção da região norte e da área metropolitana tremenda” – contou o presidente de Câmara.

