São profissionais, políticas, mães, esposas, vaidosas, sonhadoras, criativas, empenhadas e orgulhosas. São tudo isto e mais. São mulheres. De carne e osso. E é sobre elas que dedicamos as próximas páginas. Na próxima quarta-feira celebra-se o Dia Internacional da Mulher e o “Terras Notícias” foi saber de que massa, afinal, são feitas as mulheres. As nossas. Por dentro e por fora.