S. Pedro ajudou no sábado, fez das suas no domingo. Mas ainda assim a festa fez-se à rua. O Concelho vestiu-se com as muitas cores do Carnaval e não faltou alegria com muita folia à mistura. As ruas feirenses encheram-se de gente para ver passar os foliões. Vale, Escapães, Mosteirô, Arrifana, Fiães, Sanguedo, Lourosa, Feira e Milheirós de Poiares celebram o Carnaval durante o último fim-de-semana. Amanhã, terça-feira, há mais.