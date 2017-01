O vereador da Cultura que já foi professor de música e tem o título de “Personalidade dos Eventos”

O mês de Janeiro não podia acabar da melhor maneira para Santa Maria da Feira e muito mais para Gil Ferreira. O vereador da Cultura entrou a ganhar no novo ano. O seu trabalho foi motivo de distinção em plena Gala dos Eventos, que na passada quarta-feira o consagrou como “Personalidade dos Eventos 2016”. Mas a noite foi intensa em emoções feirenses na capital. O Imaginarius – Festival Internacional de Teatro de Rua de Santa Maria da Feira recebeu, na mesma gala, o prémio “Melhor Evento Cultural e Artístico 2016”. E mais. De Dublin, na Irlanda, chegariam ainda mais duas distinções para a Viagem Medieval. A maior recriação histórica da Península Ibérica arrecadou o primeiro prémio de “Melhor Evento Cultural – Best Cultural Event” nos Global Eventex Awards 2017 e conquistou ainda o 2.º lugar do Grand Prix “Best Event” Eventex. “Não é fácil obter este reconhecimento porque estamos a competir ao nível do mundo inteiro e com os melhores do país” – disse Emídio Sousa, presidente da Câmara. E por não ser fácil, o sabor foi ainda mais especial.