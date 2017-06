Viagem Medieval já escolheu o seu Rei

Já tem a lição bem estudada, mas ainda há muito para ler sobre o rei D. Afonso IV. Ricardo Henriques, natural de Escapães e filho do ex-presidente da Câmara, Alfredo Henriques, foi o escolhido de entre os oito finalistas do casting da organização do evento para representar D. Afonso IV. A Viagem Medieval está aí à porta e a escolha da organização acabou por recair em alguém que é fã da viagem Medieval, tem pontaria no arco e flecha, mas na vida real é médico dentista há 20 anos.

Ricardo Henriques já iniciou as aulas de equitação e ao “Terras Notícias” mostrou que já sabe, e muito, da história de D. Afonso IV. Entre a fome, peste e guerra, o “rei” sente-se orgulhoso por aos 46 anos se envolver tão directamente num evento que considera ser de categoria mundial.

O que o levou a candidatar-se para representar o rei D. Afonso IV na Viagem Medieval?

A minha participação na viagem é algo que já vem há alguns atrás. As minhas filhas e a minha esposa começaram a incentivar-me para usar o vestuário próprio da época medieval e recordo que foi um pouco contra a minha vontade. Ganhei-lhe o gosto e depois participei num torneio de arco e flecha para o público e por acaso venci. Um dos prémios era participar num pequeno espectáculo e comecei a ganhar o gosto por participar na Viagem Medieval. Mais tarde inscrevi-me como voluntário para participar num dos espectáculos que decorriam à noite. Acabei por participar durante vários anos na luta de espadas no uso do arco e da flecha e entranhou-se. O que aconteceu desta vez é que no início do ano estava com a barba maior do que o habitual e uma familiar sugeriu que me candidatasse a rei da Viagem Medieval, o que viria a acontecer. Acabou por ser uma surpresa quando fui escolhido para ir ao casting e foi também surpresa quando me escolheram para ser o rei.

