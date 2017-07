Viagem Medieval vence o “ouro” em Espanha

A Viagem Medieval foi recentemente premiada em território espanhol com o Galardão de Ouro dos Prémios Eventoplus, na categoria de “Melhor Evento Cultural”. A cerimónia de entrega de prémios realizou-se na passada quarta-feira no Palácio Vistalegre, em Madrid. Este é o quarto prémio internacional atribuído ao evento de recriação histórica de Santa Maria da Feira em menos de 2 anos e a 11ª distinção conquistada desde 2008.

Em Espanha, o prémio foi recebido por Emídio Sousa, acompanhado pelo director-geral da empresa municipal Feira Viva, Paulo Sérgio Pais. “Mais uma vez vemos reconhecido trabalho das pessoas de Santa Maria da Feira, que com o seu esforço, persistência e know-how conseguem competir com eventos internacionais de referência, o que representa muito para uma cidade pequena, mas empreendedora e inconformada como a nossa” – afirmou o Presidente da Câmara Municipal. Para o autarca, este reconhecimento internacional solidifica a posição não só do evento, mas também de Santa Maria da Feira como destino de interesse cultural e turístico.

Já no início deste ano, na Irlanda, a Viagem Medieval conquistou o prémio “Best Cultural Event” nos Global Eventex Awards 2017 e ainda o segundo prémio “Grand Prix Best Event Eventex”. Estes dois prémios internacionais vieram juntar-se ao Prémio Cidade de Castellón, atribuído à Viagem pela Fundação Moros D’Alqueria (Espanha) em Fevereiro de 2016.

