Chinelos de Mozelos invadem Nova Iorque

Dois anos foi o tempo que levou a marca de flip-flops AsPortuguesas a chegar a mercados como Nova Iorque e Londres. Pedro Abrantes criou a Ecochic em Junho de 2015 na sequência da primeira “call for projects” da Corticeira Amorim, os flip-flops distinguiram-se por exibirem uma sola de peça única fabricada num compósito de cortiça. Com a entrada da Kyaia no negócio, os chinelos de Mozelos já estão á venda em Nova Iorque e Londres.

Pedro Abrantes explicou, em declarações ao “Terras Noticias que “como startup, a Ecochic, procurou investidores que coloquem à disposição capital de alto risco, o primeiro foi a Corticeira Amorim, onde já estamos há um ano em vendas. Agora, entre os sócios decidimos que precisávamos de outro acelerador, não só um investidor que trouxesse capital, mas que aportasse ao negócio, e conseguimos a Kyaia, e desta forma juntamos o calçado e matéria-prima. Tivemos de selecionar um novo sócio que tivesse um canal de distribuição aberto e que colocasse AsPortuguesas na sua distribuição de um dia para o outro”- explica. O sócio não poderia ser melhor, já que a Kyaia é detentora de marcas como a FlyLondon e Foreva.

