Feira em negociações para acolher quatro multinacionais

O Centro Empresarial do Europarque abre portas na próxima sexta-feira, com a inauguração de Câmara de Comércio Luso-alemã, Cabo Verde Global Business, e AETICE. Emídio Sousa garante que as notícias de negócios para o território não vão parar: “há outros investimentos de multinacionais e outra Câmara de Comércio de um grande país que poderá vir também para o Europarque”.

O presidente da Câmara Municipal afirma que a próxima “sexta-feira é um grande dia em Santa Maria da Feira. Vamos ter o terceiro aniversário do BizFeira, Temos um conjunto de oradores ao mais alto nível, vamos inaugurar o Centro Empresarial onde se está a instalar a Associação de Empresas de Tecnologia, Informação, Comunicação e Electrónica (AETICE). É um sítio onde se vão desenvolver projectos promissores, start-ups na área da tecnologia. Vai inaugurar-se também o Cabo Verde Global Business, uma espécie de Câmara do Comércio de Cabo Verde, vai cá estar o primeiro-ministro de Cabo Verde, ele ou o ministro das finanças. Vai também ser inaugurada a Câmara de Comercio Luso-alemã que será um grande parceiro, sobretudo na formação específica na área da tecnologia, a indústria feirense já tem necessidade de pessoal com competências. Também já está instalada a Associação Nacional das Empresas de Cartão e Embalagens. Vamos ter um potenciador do desenvolvimento e crescimento na zona do Europarque” – afirma.

Leia mais na edição impressa do “Terras Notícias”