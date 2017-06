Feira no centro do mundo dos negócios

Emídio Sousa quer que o dia 9 de Junho seja “um marco” para o desenvolvimento do território. Depois de inaugurar o Centro Empresarial do Europarque, o presidente da Câmara abriu o Bizfeira lembrando que o conceito é mais do que uma “plataforma electrónica de negócios”, mas “todo um conjunto de iniciativas que levamos a cabo em Santa Maria da Feira, para combater o desemprego nestes últimos anos”.

De acordo com o autarca “o próximo combate para o território, e hoje é um marco importante nesse combate, é o pleno emprego. E o emprego qualificado e bem remunerado, esse é o próximo desafio”. “O nosso território tem que ser um território competitivo e com pessoas com competências para dar resposta às novas necessidades das empresas” – avisou no arranque do fórum empresarial com o tema Indústria 4.0.

A chamada quarta revolução industrial, que consiste na inovação tecnológica e modernização do tecido empresarial, levou gestores, representantes da Comissão Europeia e do Governo português ao Europarque para discutir como a industria tradicional será afectada e como se pode financiar esta revolução. Para além das conferências, o fórum integrou ainda um programa de “biztalks, exposições, “workshops” e sessões de “networking” ao longo dos dois dias.

