NEGÓCIOS: ‘A área da cortiça é cada vez mais inovadora’

Beatriz Almeida é a responsável pela Gestão de Marketing da CR Cortiças, onde trabalha ao lado do pai com a preocupação de abrir novos horizontes à indústria corticeira, através do uso da matéria-prima na comercialização de produtos como sapatilhas, malas, porta-chaves, sapatos, vasos, boinas, bases para mesa/velas e ainda capas para telemóveis, não excluindo a tradicional produção de rolhas ou aglomerados. Apesar de ser jovem, Beatriz tem já os olhos postos no futuro e irá lançar um negócio em nome próprio, ligado à área de marketing.

Quando surge o convite para ingressar na CR Cortiças?

Frequento o curso de Gestão de Marketing, e trabalhamos muito à base de casos práticos, chegamos mesmo a desenvolver projectos para empresas. Começava, aos poucos, a debater esses assuntos com o meu pai em casa, sobre o que fazíamos e através da conversa percebemos que existiriam algumas questões que poderiam vir a ser aplicadas na fábrica. Esta área de Gestão de Marketing é um pouco descurada, exceptuando as grandes empresas, que fazem uma grande aposta nesse sentido. Começamos a verificar os novos mercados que poderíamos atingir, entendemos que nos devíamos começar a diferenciar e a partir dessas conversas que íamos tendo fui começando a passar cada vez mais tempo cá na fábrica e essas questões começaram a passar para o meu lado.

