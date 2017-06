Editorial: Este país não é para velhos

A propósito do flagelo incomensurável que atingiu Pedrógão Grande, uma especialista em questões ambientais salientou em declarações à RTP, na manhã de domingo, que a tragédia ocorrida deriva também dos fluxos migratórios ocorridos no nosso País.

Há nichos de população cada vez mais isolados e, no caso de Pedrógão Grande, verifica-se um transversal envelhecimento dos habitantes daquela zona. Trata-se de uma região que outrora tinha uma grande actividade agrícola e de pastoreio e que dependia da população jovem para dinamizar um trabalho árduo mas que, ao mesmo tempo, tinha a total noção de preservação da mata e de tudo o que envolve o ordenamento florestal. Mas esses jovens “fugiram”. Os constrangimentos e a necessidade aguçada pela crise e pelas dificuldades económicas “empurraram” a população mais jovem para a procura de uma nova vida. E lá ficou, a população a envelhecer, sem a disponibilidade e capacidade física para desenvolver um trabalho que anteriormente prevenia, até sem estratégia governamental, uma tragédia como a que se desencadeou no sábado.

São as pessoas que fazem os lugares, e não o contrário. Este é um problema também social, num Estado que devia perceber que, nos casos como o de Pedrógão Grande, há que intervir. Nada justifica que num país de 11 milhões de habitantes se façam manchetes como: “Há populações cercadas pelo fogo”. Não. Isto não pode acontecer. Não é este terceiro-mundismo que as pessoas merecem. Não é este o tratamento que alguém isolado merece. Não podem fazer com que este país não seja para velhos. Chega de “tempos de reflexão”, porque o tempo tem sido o melhor conselheiro, avisando e mostrando que há perigos iminentes. Mas não se agiu. É altura de começar a dar ouvidos aos especialistas e aos bombeiros, que tantas e tantas vezes alertam para o cuidado na plantação de espécies e nos locais onde devem ser plantadas, bem como para os alertas relativos à limpeza das matas.

As últimas semanas têm sido negras e de transtorno para o Concelho e para o País. Às famílias dos dois irmãos de S. João de Ver que morreram afogados no rio Vouga, bem como às famílias dos dois jovens de Canedo, desaparecidos no mar, em Espinho, o jornal Terras Notícias endereça as mais sentidas condolências neste momento de profunda dor e consternação. Associa-se ainda à dor das famílias e da população atingida pelos incêndios na zona Centro de um País que chora a horrível morte de quem tentou fugir das chamas.

Vítor Hugo Carmo

Director do jornal Terras Notícias