Antero Resende: ‘O PSD é o coveiro das expectativas dos feirenses’

Defende que a CDU não é impossível no poder e recorda que o partido não ficou satisfeito com os resultados nas últimas eleições autárquicas, sendo a terceira força política no Concelho de Santa Maria da Feira. Tudo porque quer mais e acredita que pode conseguir mais. O cabeça-de-lista candidato à Câmara Municipal, Antero Resende, assume que a CDU é um partido de ruptura com as políticas de quatro décadas e está determinado em conquistar os feirenses pelas suas propostas.

Nas últimas eleições Autárquicas a CDU quase duplicou a votação relativamente a 2009. O partido vai continuar a conquistar eleitorado?

Estamos confiantes e na expectativa. No entanto, no último acto eleitoral, ficámos aquém do que estávamos à espera. Nós tínhamos como objectivo dois eleitos para a Assembleia Municipal e ficámos tangencialmente à porta de eleger um segundo mandato. Contudo, também ficámos na expectativa na freguesia de Fornos de um segundo eleito para a Assembleia de Freguesia e, no que diz respeito à Câmara Municipal, a ideia seria no mínimo eleger um vereador. Em Santa Maria da Feira, para atingirmos esse desiderato, teríamos necessidade objectiva de sete ou oito mil votos expressos em urna. Ficámos longe desse objectivo, mas não deixámos de verificar que, desde o início deste milénio, sempre fomos subindo e crescendo, o que augura algo de bom e interessante.

Queremos dar o passo que falta. A CDU já teve um vereador no pós-25 de Abril. No entanto, pensámos que se prova a nível nacional que também se poderia, no mínimo, deixar este monocolorido partidário de 40 e poucos anos, que se tem vindo nitidamente a assumir como um cemitério de muito do que era a expectativa dos eleitores feirenses. O PSD, infelizmente, e não significa que seja premeditado, tem vindo a assumir-se quase como o coveiro das expectativas dos eleitores feirenses. Isso leva a que a desmotivação perante um acto autárquico, quando estamos a eleger os nossos conterrâneos, haja abstenções elevadíssimas. O que não se comprrende, dada a proximidade e o conhecimento que existe das pessoas que estão a concorrer. Nós queremos alterar isso.

