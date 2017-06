‘A Câmara fala em investimento mas as pessoas continuam à espera’

Anselmo Oliveira é natural de Arouca, mas acredita que é no concelho de Santa Maria da Feira que pode recolher mais votos para o seu partido. O candidato à Câmara Municipal pelo PNR defende que tem uma visão diferenciadora dos partidos no que à gestão autárquica diz respeito, e espera intrometer-se na luta pelo poder de forma transparente. Para o candidato, as pessoas, e tudo o que têm a dizer, são o mais importante, mas foca o seu programa na rede viária e promete apresentar uma estratégia para o Europarque em breve. Anselmo Oliveira, de 44 anos, não esconde que é nacionalista e recorda que a imagem do passado referente ao seu partido está praticamente apagada. Agora pretende ser uma alternativa, porque considera a “oposição fraca”.

O que o levou a candidatar-se pelo PNR depois de ter pertencido ao PSD?

Sempre tive uma costela nacionalista, mas o PNR chegou a ser conotado com gente menos recomendável e mantive-me afastado. Entretanto, fui tendo conhecimento da realidade do PNR. Saí do PSD, fiz parte de dois movimentos independentes que concorreram à Câmara Municipal de Arouca, que acabaram por desaparecer. Por isso, comecei a participar em actividades do PNR, até que fui convidado para fazer parte do Conselho Nacional do partido. Com o aproximar das eleições autárquicas começámos a ponderar os locais onde poderíamos apresentar candidaturas. Propus a candidatura para a Feira porque o PNR é um partido em crescimento e temos de levar a nossa mensagem às pessoas onde haja mais população e, neste caso, o Concelho da Feira é o mais populoso do distrito de Aveiro. Julgo que era o local ideal para tentar passar a minha mensagem.

E quais são as principais propostas que tem para o eleitorado?

A principal proposta que tenho a apresentar aos feirenses é a forma completamente diferente de encarar a gestão autárquica. As pessoas têm que estar primeira e os autarcas não podem lembrar-se delas apenas de quatro em quatro anos. Quando se vence as eleições está tudo bem, mas depois, durante quatro anos, não se ouve as pessoas, nem se percebe quais são as suas reais necessidades. Esse é o principal diferenciado entre o PNR e os outros partidos. Queremos que as pessoas participem activamente e nos façam chegar os seus problemas. Não adianta ter um gabinete do munícipe se depois os seus problemas não são resolvidos.

