“A Ciência precisa que a deixem respirar”

Sónia Gonçalves Patrício venceu o Prémio Jovem Investigador na área de Eletroquímica em 2016 e é a prova de que a Ciência está bem viva no Concelho. Nasceu em França, filha de pais emigrantes, mas a vida trouxe-a de volta à freguesia de Canedo para se distinguir e deixar a sua marca num trabalho que pretende a melhoria do ar que respiramos todos os dias e que nem sempre tem o destaque merecido. Aos 36 anos, a investigadora conta já com citações em revistas científicas de destaque internacional e promete não parar por aqui, apesar do pouco reconhecimento que se dá ao seu trabalho em Portugal. Durante o desenvolvimento da investigação foi mãe, perdeu o pai, e contou ao “Terras Notícias” como conciliou a maternidade e a dor da perda com a vontade de descobrir e com a ideia de contribuir para um Mundo mais ecológico.

