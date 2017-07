Emídio Sousa: ‘Quero um território baseado nas competências das pessoas’

Desafia a oposição a contrariar os números, assume que o caminho do seu projecto passa pelo desenvolvimento do território e apresenta novas propostas na recandidatura à Câmara Municipal. Emídio Sousa lembra que ele próprio é o marketing, mas em favor de um Concelho que quer cada vez mais internacionalizado através do tecido empresarial. O presidente da Câmara, e novamente candidato ao lugar que ocupa, tem no emprego e na qualificação as suas principais bandeiras para a corrida eleitoral, na expectativa de conseguir nova maioria absoluta.

Tem sido alvo de ataques e acusações por parte da oposição no período de pré-campanha. Como entende essas críticas?

Não tenho sentido críticas consistentes da parte dos meus opositores e dos que se perfilam como candidatos. Vejo uma ou outra crítica com pouco impacto no território. É um jardim que não está limpo, é a recolha de um saco do lixo que não foi feita… um ou outro problema que por vezes existem no território. De resto, críticas fundamentadas sobre os grandes pontos estratégicos não tenho visto nada. É um sinal de que a oposição reconhece o bom trabalho que eu tenho vindo a fazer. Eu apresento números e não apenas projectos ou intenções. Quanto aos números, e no que à gestão financeira do município diz respeito, diminuímos a dívida, que era superior a 60 milhões de euros, para metade. Estamos a pagar a tempo e horas a toda a gente e o nosso prazo médio de pagamento é inferior a 12 dias. Hoje, temos uma gestão financeira rigorosa e saudável, que nos permite fazer obra.

Há quatro anos falava-se na água e no saneamento, insinuavam que faltava a rede viária, que a Câmara não pagava, essas eram as grandes críticas do ponto de vista estratégico… hoje não se ouve nada disso e por alguma razão. A oposição tem alguma dificuldade em encontrar algum ponto menos conseguido, que há sempre, mas vamos continuar a resolver esses pontos.

Além disso, quando assumi o mandato há quatro anos disse que o meu grande objectivo era o combate ao flagelo do desemprego. Tínhamos 10640 desempregados no início de 2013, numa percentagem de 15,1 por cento. Neste momento estamos na casa dos cinco mil desempregados.

E quais foram os mecanismos desenvolvidos no seu mandato para combater o desemprego?

Os meus adversários não têm grande experiência na área da economia, gestão e finanças e por isso não compreendem certas estratégias que implementei no território. Baixámos o desemprego para a casa dos sete por cento e já aponto para uma situação de pleno emprego a curto prazo. Aliás, hoje já há certas actividades onde as empresas não encontram trabalhadores. Tenho recebido feedback de muitos empresários que pretendem contratar trabalhadores e não conseguem porque não há pessoas com formação específica. Essa era a grande bandeira e está atingida. Recordo aqueles que dizem que não houve mérito do nosso trabalho, que o projecto BizFeira, lançado em Março de 2014, obteve do IAPMEI o prémio europeu de internacionalização da economia e promoção empresarial. E isto não aconteceu num período do governo do PSD, foi já no do PS, em 2016. Mas atribuíram o prémio ao projecto BizFeira e à Câmara da Feira pelos seus lindos olhos? Houve municípios que perceberam a iniciativa e seguiram os nossos passos, o que só me deixa contente. Criámos ainda a Via Verde para Empresas, em que qualquer empresário com um problema de legalização ou de licenciamento da sua indústria tinha direito a um atendimento personalizado. Qualquer empresa que precise de resolver um problema sabe que temos as portas abertas. A partir daí trabalhamos com o pelouro do urbanismo para encontrar uma solução, Quando não há solução, dizemos que não há, mas a maioria dos casos tem. Isentámos de taxas, porque a maioria das empresas estava descapitalizada.

Tudo isto permitiu a candidatura a fundos comunitários, ao financiamento da banca e à candidatura de projectos de internacionalização. Todo o trabalho de desenvolvimento feito criou uma ligação à nossa diáspora, aos nossos emigrantes que estavam esquecidos. Promovo regularmente encontros com as nossas empresas e a nossa diáspora, porque são locais onde se podem conseguir grandes negócios. Quem diria que há quatro anos uma empresa que produz cozinhas está agora a exportar para a Suiça, França e Alemanha? Quem diria que uma empresa que faz portas e janelas de alumínio, duplicou a produção, o número de trabalhadores e exporta para países como a Fança, Suiça, Alemanha e Bélgica? Porque é que isto aconteceu? Porque fiz muitas missões empresariais, lancei o BizFeira, mostrei que o Mundo estava à espera da nossa qualidade de produção. Nas nossas zonas industriais não há um metro de terreno livre. Às vezes aparece um lote, porque alguém foi à falência ou fechou. Temos dois grandes parques empresariais, o Lusopark e o Feirapark, que estão a receber as fábricas, e no PERM temos já cinco fábricas prontas e estão mais seis em licenciamento. O nosso território, em termos de desenvolvimento e emprego, está num caminho como nunca esteve. Foi o governo actual, da dita geringonça, que conseguiu isto? Não. Isto é um trabalho de promoção do território que tem vido a ser feito.

O emprego é a grande bandeira da sua candidatura?

Não é só essa. Estou disposto a prestar contas. Posso apresentar-lhe números relativos à prática desportiva, em que concluímos dois pavilhões e um está a terminar. Tínhamos três relvados sintéticos e neste momento temos 17, sendo que até ao final deste ano poderemos ter 20. Revolucionámos as condições para a prática desportiva em apenas quatro anos. Os courts de ténis cobertos de Paços de Brandão foram outra grande medida para a prática desportiva.

Na cultura, área em que continuamos a apostar, fizemos um Cineteatro António Lamoso totalmente novo, reabilitámos o antigo matadouro, que era uma verdadeira ruína e hoje é o Centro de Criação Imaginarius. Internacionalizámos os nossos eventos e a nossa economia. Hoje a Feira é conhecida mundialmente e tivemos prémios com os nossos eventos. Isto é uma estratégia de internacionalização.

Essa internacionalização e promoção de que fala está na origem das acusações de marketing excessivo por parte da oposição?

Acho surpreendente essa acusação porque não tenho um colaborador de marketing. Não há nenhuma agência de comunicação a trabalhar comigo e os recursos de comunicação são os de sempre, os da Câmara Municipal. Essa acusação dá vontade de rir, porque o marketing sou eu, porque tenho tido a capacidade de promover o território. Se os jornais e as televisões entendem que devem falar com o presidente da Câmara, o território deve sentir-se orgulhoso. Não é ao Emídio Sousa que a Comunicação Social dá palco, é ao nosso território.

