Lúcia Gomes: A advogada que está a fazer história na luta pelos Direitos Humanos em Portugal

É uma cara bem conhecida em Santa Maria da Feira mas, na última semana, o trabalho de Lúcia Gomes teve eco em todos os canais de televisão, jornais e revistas nacionais. Dezoito agentes da PSP foram formalmente acusados pelo Ministério Público de denúncia caluniosa, injúria, ofensa à integridade física e falsidade de testemunho. Lúcia Gomes é a advogada dos jovens da Cova da Moura e falou ao “Terras Notícias” sobre o caso.

Porque é que a acusação conhecida na terça-feira passada é considerada inédita?

É importante sublinhar que, pela primeira vez no quadro das decisões judiciais, há um despacho que faz duas coisas muito importantes: responsabiliza todas as pessoas envolvidas num acto de tortura e agressões por acção e por omissão, deixando bem claro que o direito prevê consequências para quem agride e para quem deixa agredir e conclui que todos os actos foram motivados por ódio racial. Não é comum assumir que há racismo, muito menos institucionalizado e a este nível, nas autoridades públicas. E se não for outra coisa, este despacho traz para a esfera pública este debate fundamental.

Na sua opinião, qual a importância desta acusação?

Este despacho de acusação teve várias consequências imediatas. Por um lado, desconstruiu, argumento por argumento, a narrativa criada pela polícia e alguma comunicação social da tentativa de invasão da esquadra e da caracterização das vítimas como criminosos. Por outro lado, deixa claro que essa narrativa teve origem na própria polícia, com agentes a falsificarem autos de notícia – que fazem fé porque são emitidos por uma autoridade judiciária – e a prestarem falsos testemunhos perante juízes e isto é particularmente grave. E validou a versão das vítimas. Foram presas sem motivo, torturadas, humilhadas, sujeitas a tratamentos degradantes durante dois dias. Dois dias. E esta validação traz consigo uma coisa muito importante. No bairro, finalmente, sentem-se ouvidos, representados, de alguma forma ‘vingados’. Sempre disseram a verdade e carregaram consigo o estigma de criminosos durante dois anos. Também o facto de há uma semana se estar a discutir se há ou não racismo nas instituições e em que medida, é absolutamente fundamental. Tardio, mas fundamental.

O que é que foi mais difícil de desmontar, a perpetração dos crimes ou a “fabricação” da dita invasão à esquadra?

Do ponto de vista da opinião pública, a fabricação da invasão. Foi a primeira notícia a sair, através de contacto directo de um agente da esquadra para um determinado órgão de comunicação social. Aliado ao preconceito e aos muitos estereótipos relativos ao bairro, esta mensagem passou e cristalizou. Toda a gente determinou que a versão era verdadeira e mesmo que houvesse agressões elas foram justificadas. E não são. E não deixa de ser interessante a tónica que hoje é colocada no debate, da presunção de inocência. Mas para eles ela nunca existiu. E só agora, dois anos depois, podem ‘limpar’ os seus nomes.

