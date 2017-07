Margarida Gariso: ‘Queremos o Concelho como a Cidade Europeia do Desporto 2020’

Está ligada à política desde que foi cabeça-de-lista à Assembleia de Freguesia de Santa Maria de Lamas, em 1993. Foi ainda vereadora pelo PS de 1997 a 1999 e no mandato que se iniciou em 2009. Margarida da Rocha Gariso teve ainda uma passagem pela assembleia municipal e chegou a ser deputada no segundo mandato da governação de António Guterres. A agora candidata à Câmara Municipal de Santa Maria da Feira pelo PS defende que é altura de os feirenses acreditarem numa mudança e diz que aproveitará essa crença para mostrar um “trabalho transparente e mais próximo das pessoas”.

Depois de mais uma derrota nas últimas eleições autárquicas sente que o PS está melhor preparado para o que aí vem?

Temos feito um trabalho que os nossos adversários reconhecem como positivo, até em todas as assembleias municipais apresentamos propostas, mais de 25 propostas de resolução de problemas do concelho, onde identificamos os problemas e fazemos recomendações de soluções à Câmara. Mas como não somos poder, esta câmara PSD e a Assembleia Municipal, chumbam praticamente todas as propostas que apresentamos sem qualquer discussão, o que é sinónimo de arrogância de quem está no poder e se acha dono de tudo. Por exemplo, a recomendação que fizemos para a rotunda do Picoto, para que fosse negociado com as infra-estruturas de Portugal uma rotunda que permitiria melhor segurança rodoviária. A Câmara simplesmente não está a cumprir com essa deliberação, alegando motivações que são de todo incompreensíveis e sem qualquer justificação ao órgão que é a Assembleia Municipal, escrita e fundamentada, que faça com que as deliberações da Assembleia Municipal, que têm de ser cumpridas pelo presidente da Câmara, que sejam efectivamente cumpridas e que o presidente da assembleia municipal exija que sejam cumpridas. Nada disto se está a suceder, e é algo que requer uma mudança no nosso município, para podermos ter outra forma de fazer política e defender os interesses da população do nosso Concelho, que se revelará certamente muito positiva, porque mais de 40 anos do mesmo partido, que é o PSD, à frente da Câmara, faz com que se achem os donos do poder e governem distantes das populações, de forma desajustada. A população sente que não há equidade na distribuição dos recursos, dos serviços da área da saúde, da educação. Sinto na viagem que tenho feito com grande profundidade ao longo do último ano que as pessoas precisam e querem a mudança para combater a inércia de um Governo camarário que em 40 anos nunca conseguiu resolver os problemas estruturais do Concelho. Portanto, o PS está preparado para governar.

