“Com estes reconhecimentos, seria um erro não aproveitar a oportunidade de me desenvolver a nível profissional na música

Tem apenas 17 anos, mas um percurso musical de peso. Telmo Costa é de S. Paio de Oleiros e um apaixonado pelo clarinete. Já pisou algumas das mais importantes orquestras de jovens da Europa e tem o sonho de construir uma carreira musical sólida. É na Academia de Música de Paços de Brandão que desenvolve os seus sucessos e tem no seu professor, Hélder Tavares, o mentor que o ajuda a conquistar o mundo.

O que se sente quando aos 17 anos se carrega nos ombros uma carreira musical?

Desde cedo tentei fazer com que tivesse uma carreira bem estruturado e com isso têm vindo todos estes prémios e a oportunidade de ter tocado em várias orquestras. Sinto-me, obviamente, feliz por, com apenas 17 anos, ter já ter tantas vivências a nível profissional e pessoal