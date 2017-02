“Em relação a Milheirós de Poiares, não sei onde acaba o interesse das pessoas e começa o interesse político”

Desagregar uma freguesia do Concelho, como Milheirós de Poiares quer fazer, em ano de eleições autárquicas, é para Jorge Pato, presidente da Comissão Política Distrital do CDS, algo imprudente. O partido já tomou a sua posição em relação a este tema, colocando-se ao lado da unidade do Concelho, porque não acredita nos fundamentos que sustentam o processo. Jorge Pato lembra que o referendo decorreu há cinco anos, numa altura complicada a nível autárquico, e que, vivendo-se agora, um ano eleitoral, o assunto deveria ser adiado para evitar aproveitamento político. Olhando para o CDS, tece elogios rasgados à Concelhia da Feira e garante que o candidato centrista é uma aposta que fará a diferença.

Enquanto presidente da comissão política distrital, como vê este processo de Milheirós de Poiares e a possibilidade da freguesia desanexar-se do Concelho de Feira?

Vejo com alguma tranquilidade, no sentido em que espero que as coisas corram bem, mas também com alguma preocupação pela instabilidade que está a gerar. Em tese, como forma de posição geral, sempre defendemos o cumprimento da Lei e o respeito pela vontade das pessoas. No entanto, este caso é especial, porque tem duas ou três características que o tornam diferente e, eventualmente, mais preocupante por isso. Em primeiro lugar, porque ocorre em ano de eleições e, portanto, não faz muito sentido estarmos a fazer um processo de eventual separação a meia dúzia de meses das eleições. Depois, porque a separação estará a ser defendida com base num referendo realizado em 2012, numa época em que se vivia a instabilidade da questão da agregação das freguesias e cujo pensamento das pessoas poderá ter sido bastante condicionado por isso. Acresce o facto de ter tido cerca de 40 por cento de abstenção que, por si só, retira alguma legitimidade. A pergunta é: até que ponto a freguesia, hoje, estará mais envolvida e pensará de maneira diferente? Passou muito tempo. Tudo isto tem que ser equacionado. Além disso, há dúvidas formais sobre a forma como o referendo foi feito. Tudo isto junto, são factores mais do que suficientes para pôr algumas reticências neste processo e, no fundo, perguntar porque não esperar pelas eleições e depois aí ouvir as pessoas.