O senhor Plácido anda às voltas com a informática

Entre a informática e as contas de cabeça, a Casa Plácido é um dos símbolos do comércio local em Santa Maria da Feira, e um dos seus maiores representantes fala de uma marca que nasceu em 1875.

Ainda não pensou em reformar-se?

Um dos meus defeitos é talvez o bairrismo e o patriotismo excessivo. Eu gostava de ver o país levantar-se e de ver a minha terra a crescer. Temos fama de ter uma produtividade mínima e, no pouco tempo de vida que me resta, gostava de poder continuar a dar o exemplo do contrário. Sinto orgulho da minha terra porque quando era jovem havia mil estabelecimentos e as grandes superfícies rebentaram com quase todos eles. Eu vou ser um dos últimos a subsistir. Tento resistir e isto obriga-me a um esforço muito grande, porque trabalho com margens mínimas e, além disso, dadas as leis laborais em Portugal, um comerciante como eu não tem capacidade para ter empregados. Se eu tivesse aqui um empregado, na altura das férias ele estaria fora 30 dias e eu tinha de fazer o trabalho dele e e ainda por cima tinha de lhe pagar a dobrar. Eu sou a favor das férias, mas julgo que 30 dias, num país fortemente endividado, devíamos tentar fazer um esforço para levantar o país.

