“O nosso trabalho é mais válido de graça do que o de muita a gente a ganhar muito dinheiro”

É um vício duro que deixa marcas para vida, rótulos difíceis de apagar. Mas tem cura. Na Associação dos Alcoólicos Recuperados de Nogueira da Regedoura a estatística mostra que

a maioria dos casos tem solução, mas para isso é preciso muito esforço. Ali, trabalha-se sob a insígnia do voluntariado, mas diz o presidente da associação, Manuel Pinho, que o seu trabalho grátis vale mais do que muitos ordenados de doutoras e psicólogas. Isto, porque – queixa-se – as IPSS não reconhecem a diferença que os Alcoólicos Recuperados fazem na vida de centenas de pessoas.

A Associação dos Alcoólicos Recuperados faz a diferença na vida de muita gente…

Muita gente mesmo. Tentamos dar-lhes todas as condições. Fazemos um acompanhamento muito diferente…