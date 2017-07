Américo Pais: do sótâo do avô para a Festa dos Arcos

Ao longo de todo este tempo histórico existem enredos que não são conhecidos, pequenos contos onde a festividade e as acções humanas se unem e criam uma relação próxima de cultivo e de afeição.

Américo Pais tinha oito anos quando, por casualidade, descobriu no sótão do avô uma estrutura que lhe fez lembrar o Sol. Motivado pela curiosidade característica da idade, quis saber do que se tratava. A estrutura pertencia a um arco antigo que o avô tinha construído.

Decidiu sair em segredo, pelos lugares da freguesia, com o intuito de recolher dinheiro para poder construir um Arco com o avô. Não conseguindo dinheiro suficiente na sua rua, Américo Pais visitou o lugar vizinho, prometendo às pessoas que o Arco também as representaria. Conseguiu amealhar um conto. “Depois de ele ver o dinheiro, foi quase obrigado a fazer o Arco. Convenci-o. Fiquei espantado quando ele pegou no serrote e sugeriu que fossemos procurar dois eucaliptos. Foi aí que soube que a estrutura tinha oito metros de altura, era de uma dimensão gigantesca. Lá fomos ao pinhal e cortamos as árvores. Tudo começou assim” – conta. O avô era conhecido como o “Cristiano Ronaldo dos Arcos”, e Américo Pais “admirava e aprendia” ao observar cada passo que o seu ídolo dava. “Amei incondicionalmente o meu avô, mais até que o meu próprio pai” – confessa.

