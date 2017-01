Andar na Travessa do Codessal é uma verdadeira prova de obstáculos em dias de chuva

Buracos, pedras e àgua abundante que, em dias de chuva, mais faz parecer a Travessa do Codessal, em Louredo, um autêntico rio. A situação não é nova e quem lá mora reclama uma intervenção urgente. Graça Oliveira, residente no lugar, diz que o estado do pequeno arruamento piorou aquando da construção da estação de tratamento de águas ali perto. A solução prometida há vários anos nunca chegou e a moradora, que diz ter batido a todas as portas, afirma-se revoltada com a inércia das entidades responsáveis. José Santos, presidente da Junta, garante que a situação está a ser analisada pela Câmara Municipal. Ainda assim, não avança com datas para a sua resolução definitiva.