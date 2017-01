BE denuncia nova descarga de efluentes não tratadas junto à Etar do rio Uíma

“Na manhã do primeiro dia do ano, foi realizada uma descarga pela ETAR que fica junto ao rio Uíma, em Fiães, que deixou a água do rio com odor pestilento e a água muita turba”. A denúncia é feita pelo Bloco de Esquerda, salientando que “têm sido recorrentes as descargas de efluentes não tratados no rio Uíma, cuja proveniência tem origem num emissário que liga a estação de tratamento de águas residuais de Fiães ao curso de água”.