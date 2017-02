Biblioteca Padre Domingos Azevedo Moreira sai do papel para tornar vivo o legado do sacerdote

A seda antiga Junta de Freguesia de Pigeiros não tardará a ficar pronta para receber uma boa parte dos cerca de 20 mil livros que constituem o espólio literário do malogrado padre Domingos Azevedo Moreira. O protocolo de cooperação entre a Junta da União de Freguesias das Caldas de S. Jorge e Pigeiros e a Câmara Municipal de Santa Maria da Feira para o arranque da requalificação do edifício foi assinado no último sábado.