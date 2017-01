Carro abandonado há seis anos na via pública preocupa moradores

Na Avenida das Oliveiras, em S. João de Ver, há um ‘hóspede’ indesejado instalado em plena via pública há mais de seis anos. Trata-se de um carro abandonado, alvo de actos de vandalismo frequentes que têm deixado os moradores assustados. Maria Amélia Soares, moradora no prédio em frente, já apresentou queixa às autoridades e expôs o caso na Junta de Freguesia e Câmara Municipal, mas o ‘inclino’ teima em não arredar pé. Os moradores temem pelo risco de incêndio que o automóvel apresenta e reclamam a intervenção da autarquia. Amaro Araújo, presidente da Junta, explica que não se trata apenas de remover o veículo do local, já que este não se encontra a interferir com o trânsito. O assunto terá de passar por deliberação em reunião de Câmara e só depois se poderá actuar.