CDS denuncia perigo elevado para peões e automobilistas na ligação Espargo-Paços de Brandão

Os Núcleos do CDS de S. João de Ver e da União de Freguesias da Feira, Travanca, Sanfins e Espargo vêm a terreiro denunciar a “elevada perigosidade rodoviária e pedonal existente na Via Estruturante Espargo-Paços de Brandão, pertencente à rede viária municipal”. Segundo nota enviada pelos centristas, trata-se de um “importante eixo viário municipal”, que faz ligação com a variante EN 222 e também com a A1 e a A29, desde o nó do Europarque até Paços de Brandão, sendo, actualmente, “um dos pontos negros de maior sinistralidade e perigosidade da rede de estradas do concelho”.